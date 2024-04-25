دخول أولى شحنات المساعدات الليبية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري

أعلن الهلال الأحمر الليبي، وصول أولى شحنات حملة المساعدات الليبية إلى الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح الحدودي.



وأفاد الهلال الأحمر في بيان عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن القافلة مقدرة بحوالي 1500 طن من المساعدات، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني سيتولى مهمة توزيعها على أهالي قطاع غزة للتخفيف من المأساة الإنسانية التي يمرون بها.

وقدم الهلال الأحمر الليبي، الشكر لمن وصفهم بالداعمين وللسلطات المحلية وللهلال الأحمر المصري على جهوده



وفي سياق متصل، قال لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري إن مطار العريش استقبل أكثر من 1000 طائرة مساعدات غذائية خاصة بمساعدات غزة مؤكدا على عمل 30 متطوعا في مطار العريش بكفاءة وسرعة بالإضافة إلي توفير وحدة جوازات داخل المطار.



وأوضح مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، خلال تصريحات تلفزيونية من مطار العريش، أنه يتم تقديم خدمات للفلسطينيين ومقدمي الخدمة أيضا في مطار العريش، قائلا: "ما حدث في مطار العريش العسكري لم يحدث من قبل في تقديم الخدمات اللوجستية، ولدينا استجابة سريعة في عمليات الإجلاء من المطار".

وقد أشار مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إلى أن الحمولات الطبية كانت تتطلب توفير سيارات مبردة للحفاظ على الأدوية وتوصيلها إلى أهالي فلسطين.

الهلال الأحمر المصري



وتابع "حرصنا على نقل الحمولات الطبية التي لها الأولوية في الإجلاء للحفاظ عليها، وهناك شهادة دولية بدور الهلال الأحمر المصري في تخفيض النفقات الخاصة بالنقل الجوي للمساعدات الغذائية"

وقد أشار مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إلى أن الحمولات الطبية كانت تتطلب توفير سيارات مبردة للحفاظ على الأدوية وتوصيلها إلى أهالي فلسطين.



وتابع "حرصنا على نقل الحمولات الطبية التي لها الأولوية في الإجلاء للحفاظ عليها، وهناك شهادة دولية بدور الهلال الأحمر المصري في تخفيض النفقات الخاصة بالنقل الجوي للمساعدات الغذائية"