اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ ﻣﺼﺮ ٢٠٢٤

افتتح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة البطولة العربية العسكرية للفروسية مصر 2024 والتى تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية سيادته خلال الفترة.

من ٢٤ حتى ٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 11 دولة عربية وهى «مصر – الأردن – الإمارات – تونس – الجزائر – السعودية - سوريا – العراق - قطر- الكويت – ليبيا» ويتنافس فيها عدد 15 فريقا منها (9) فرق فى بطولة القفز بالحواجز، وعدد (6) فريق لالتقاط الأوتاد, وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من كبار رجال الدولة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فور وصوله لمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالتقاط صورة تذكارية مع المنتخب المصرى والمنتخبات العربية المشاركة بالبطولة, تلا ذلك القيام بجولة تفقدية لمتحف الجواد استمع خلالها لشرح تفصيلى عن مكونات المتحف وما يحتويه من معلومات تاريخية قيمة عن سلالات الخيول العربية والأفريقية الأصيلة.

ونفذت الموسيقات العسكرية عدداً من العروض والمقطوعات التراثية والوطنيةً التى تعبر عن التراث المصرى وتضفى مستوى راقى من الإبداع الإنسانى الذى يعمق رسائل المحبة والسلام بين الشعوب, كما تم عرض فيلم تسجيلى عن الفروسية فى مصر تناول مدى الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية برياضة الفروسية من خلال إنشاء العديد من النوادى وعلى رأسها نادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة ونادى الفروسية بالكيان العسكرى واللذين تم تنفيذهما على أحدث الطرازات العالمية ويمتلكان أفضل الكوادر الفنية والبيطرية لتربية ورعاية الخيول من خلال الأساليب العلمية المتطورة فى هذا المجال.

وألقى اللواء أ. ح أيهاب لطفى مدير المدرعات للقوات المسلحة كلمة أكد خلالها الدعم غير المحدود الذى قدمته القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف هيئاتها وإداراتها فى الإعداد والتجهيز للبطولة التى تقام لأول مرة على أرض مصر, مشيراً إلى الدور الذى تقوم به الدولة المصرية فى دعم وتطوير رياضة الفروسية من خلال الاهتمام بالبنية التحتية وإنشاء العديد من المشروعات الضخمة للمحافظة على التراث العريق من الجواد وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد عالمي فى إنتاج وتربية الخيول العربية المصرية الأصيلة ورياضة الفروسية.

وأشاد العميد الركن دكتور يوسف دسمال مبارك الكوارى رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية، خلال كلمته بالإمكانيات التى وفرتها الدولة المصرية لنجاح البطولة على غرار كبرى البطولات العالمية فى مجال رياضة الفروسية , مشيراً إلى أهمية البطولة فى تبادل الخبرات والتعاون بين الجيوش العربية وتطوير الرياضة العسكرية العربية تحقيقاً لشعار الاتحاد «الأخوة عبر الرياضة».

تلا ذلك عرض لالتقاط الأوتاد بمشاركة عدد من الفرسان من خريجى الدفعة الأولى فروسية وعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية ونادى الفروسية, أعقبه مرور الفرسان من الدول العربية المشاركين بالبطولة.

كما تم تنفيذ عدد من الفقرات الفنية لعروض الصوت والضوء والألعاب النارية التى أنارت سماء المدينة الأوليمبية ونالت إعجاب الحضور, وتقديم فقرة غنائية واستعراضية بمشاركة الفنان محمد حماقى.

وتفضل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعطاء إشارة البدء إيذاناً بافتتاح فعاليات البطولة.

وعقب انتهاء مراسم الافتتاح أقيمت فعاليات بطولة الجمهورية للناشئين تحت (14) سنة (G7), والبطولة العربية للفروسية «فرق 120 سم», والبطولة الدولية لالتقاط الأوتاد.