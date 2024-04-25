الخزانة الأمريكية: مستعدون لفرض عقوبات على البنوك الصينية إذا لزم الأمر

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن بلاده ستكون مستعدة لاستخدام السلطات لفرض عقوبات على البنوك الصينية إذا لزم الأمر، وفقًا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

ومنذ قليل أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن أمريكا فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وفقًا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقالت الخزانة الأمريكية :"نعمل على تقليص قدرة إيران على تصدير النفط، وربما يكون هناك المزيد الذى يمكننا فعله فى هذا الصدد".

وتتوالي العقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران عقب تصاعد الهجمات الصاروخية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وقبل يومين، أقر مجلس النواب فى الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، من المقرر أن تصبح جزءا من حزمة المساعدات الخارجية، مما يضع الإجراء في الطريق لتمريره في مجلس الشيوخ في غضون أيام.

ومن شأن التشريع فى مجلس نواب الولايات المتحدة الأمريكية أن يوسع العقوبات ضد إيران لتشمل الموانئ والسفن ومصافي التكرير التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد في انتهاك للعقوبات الأمريكية الحالية.

كما أنها ستوسع الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بالعقوبات الثانوية لتشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات والتي تستخدم لشراء النفط والمنتجات المشتقة البترولية.

مساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان:

تم تمرير التشريع من مجلس نواب الولايات المتحدة الأمريكية، الذي من المقرر أن يتم تضمينه في حزمة بقيمة 95 مليار دولار لتوفير التمويل لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 يوم السبت، وتم التفاوض بشأنه مسبقًا مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وقال البيت الأبيض إنه يدعمه.

فيما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ الأسبوع الماضي على توسيع العقوبات ضد طهران في أعقاب الهجوم الذي شنّته بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على إسرائيل.

وكانت انفجارات دوت في مدينة أصفهان بوسط إيران يوم الجمعة الماضي، وقال القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي إنها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدد من "الأجسام الطائرة"، فيما نشر التلفزيون الرسمي مقطعًا مصورًا قال إنه لتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان.