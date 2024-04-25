أمريكا تعلن لأول مرة عن إرسالها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "أمريكا تعلن لأول مرة عن إرسالها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا".

الخارجية الأمريكية

وقال التقرير إنه بعدما كان إرسالها يحدث بشكل سري وعبر اتفاقات داخل الأروقة المغلقة، أعلنت الخارجية الأمريكية وللمرة الأولى عن إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا قادرة على استهداف مناطق داخل روسيا، بعدما كانت إدارة بايدن قد تحفظت بالسابق على تزويد كييف بها بحسب ما نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

إدارة بايدن وافقت على إرسال صواريخ أتاكمس بعيدة المدى

وأضاف أن الشبكة الأمريكية نقلت عن المتحدث باسم البينتاجون قوله إن إدارة بايدن وافقت على إرسال صواريخ أتاكمس بعيدة المدى في فبراير لاستخدامها داخل أوكرانيا عبر إدراجها في حزمة المساعدات البالغة 300 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

وتابع أن التحفظ الأمريكي السابق حول هذا النوع من الأسلحة رأته إندبندنت البريطانية بأنه مرتب جزئيا بمدى الصواريخ مع مخاوف من أن كييف قد تستخدم الأسلحة لضرب عمق الأراضي الروسية ما يثير غضب موسكو ويسبب تصعيد الصراع.

أوكرانيا بلا صواريخ بسبب أمريكا.. زيلينسكي يشكو

جدير بالذكر أن قناة «القاهرة الإخبارية»، عرضت تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أوكرانيا بلا صواريخ بسبب أمريكا.. زيلينسكي يشكو».

وذكر التقرير أن أوكرانيا بلا أي صواريخ تؤهلها للدفاع الجوي واللوم الرئيسي في ذلك يقع على الولايات المتحدة الأمريكية.. بهذه الشكوى تحدث الرئيس الأوكراني زيلينسكي في أحدث تصريحاته الإعلامية.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى نفاد مخزون بلاده من صواريخ الدفاع الجوي، لاسيما بعد نجاح القوات الروسية في تدمير محطة للطاقة الحرارية تقع على مقربة من العاصمة كييف.

وألقى زيلينسكي باللوم على الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أحجمت عن تقديم المساعدة المواتية لأوكرانيا والتي كان من شأنها أن تحول دون وقوع هذه الكوارث.

ولم تتلقَ أوكرانيا مساعدات أمريكية مؤثرة منذ ديسمبر العام الماضي، وفي مارس المنقضي حصلت كييف على حزمة مساعدات صغيرة بقيمة 300 مليون دولار، لكن المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين أكدوا أن هذه الحزمة كانت غير كافية.