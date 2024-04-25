مصرع فتاة حرقا بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

لقيت فتاه بالفيوم تبلغ من العمر 16 عاما مصرعها بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين نتيجة خلافات الجيرة بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة ، قام 4 اشخاص بإشعال النيران في الفتاه داخل محل فراخ يمتلكه والدها ، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارا من شرطة النجدة، بقيام اربع اشخاص ، بقرية كحك بحري، التابعة لمركز الشواشنه ، بإضرام النيران في فتاه تدعي جهاد شعبان عبد الرحمن 16 سنه ، داخل محل لبيع الدواجن بقريه كحك بحري ، عن طريق سكب مادة البنزين عليها، ثم إشعال النيران فيها، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها.

على الفور تم انتقال اجهزة الأمن ، إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام الفتاه بعملها داخل محل دواجن الخاص بوالدها ، قام اربع اشخاص بإضرام النيران في الفتاه انتقام من اسرتها إثر خلافات سابقه بين العائلتين .

تم نقل الضحية إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم، وبسبب شدة الاصابات تم تحويلها إلى مستشفى الحروق بالقاهرة ، في محاولة لإسعافها، غير أنها لفظت أنفاسها الاخيرة .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بتسليم جثمان الفتاه لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنها في مقابر اسرتها ،كم أمرت جهات التحقيق بسرعه ضبط المتهمين مرتكبي الواقعه.

حادث اخر

وفى حادث اخر لقي شاب بالفيوم مصرعه متأثرًا بإصابته بحالة تسمم، عقب استنشاقه مبيدًا حشريًا أثناء رشه الأرض الزراعية، بمركز سنورس، تم نقل الجثمان لمستشفى سنورس المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيومقد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود إشارة من مستشفى سنورس بوصول شخص يدعى «حازم محمد »، ويبلغ من العمر 22 عاما، مقيم بدائرة المركز، مصابًا بحالة إعياء شديدة بادعاء استنشاق مادة سامة وتوفى متأثرا باصابته بحالة تسمم .

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والد المتوفى، أكد أن نجله أصيب بحالة تسمم جراء استنشاقه مبيدًا حشريًا أثناء رش الأرض الزراعية، ما تسبب في حدوث إصابته التي أدت إلى وفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.