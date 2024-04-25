أنشيلوتي يكشف موقف ميندي من مباراة سوسيداد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني موقف اللاعب ميندي من المشاركة في مباراة ريال سوسيداد المقرر لها غدًا في بطولة الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال سوسيداد: " ميندي لن يسافر معنا للقاء سوسيداد، هذا جيد لكنني أفضل أن يبقى مرتاح من أجل دوري أبطال أوروبا ".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد غدًا الجمعة في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب انويتا، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 الحاصلة على حقوق بث الليجا الإسبانية.

موقف بيلينجهام و رودريجو من مباراة ريال مدريد وسوسيداد

تحدث أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن موقف الثنائي جود بيلينغهام و رودريغو جوس، من التواجد في قائمة النادي الملكي لمواجهة ريال سوسيداد غدًا بالدوري.

وقال أنشيلوتي: " بيلينجهام يعاني من مشكلة في المعدة و رودريجو يعاني من الأنفلونزا، لكن لا يزال أمامهما الفرصة للسفر معنا لخوض المباراة ".