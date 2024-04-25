موقف بيلينجهام و رودريجو من مباراة ريال مدريد وسوسيداد

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن موقف الثنائي جود بيلينجهام و رودريجو جوس، من التواجد في قائمة النادي الملكي لمواجهة ريال سوسيداد غدًا في الدوري الإسباني .

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للحديث عن مباراة ريال مدريد وسوسيداد: " بيلينجهام يعاني من مشكلة في المعدة و رودريجو يعاني من الأنفلونزا، لكن لا يزال أمامهما الفرصة للسفر معنا لخوض المباراة ".

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد والقناة الناقلة

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد غدًا الجمعة في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب انويتا، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 الحاصلة على حقوق بث الليجا الإسبانية.

بيلينجهام و رودريجو

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وبايرن ميونخ



أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي ريال مدريد يستعد للاتفاق مع نادي بايرن ميونخ الألماني حول صفقة تبادلية يتم من خلالها انتقال نجم بايرن ميونخ ومنتخب كندا الفونسو ديفيز إلى صفوف ريال مدريد وفي المقابل ينتقل نجم دفاع ريال مدريد الفرنسي فيرلان ميندي إلى صفوف عملاق بافاريا بايرن ميونخ.

وكانت الصحف الاسبانية قد أكدت أن ريال مدريد الذي نجح على مدار السنوات الأخيرة في ضم مجموعة من اللاعبين الشباب لتكوين فريق جديد للنادي الملكي وفي نفس الوقت المنافسة بقوة على الألقاب يرغب في ضم النجم الكندي الفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ وهو ما أعلنه اللاعب بنفسه أكثر من مرة حول وجود مفاوضات مع ريال مدريد وحلمه بأرتداء الفانلة البيضاء إلا أن يتبقى له عاما أخر في تعاقده مع نادي بايرن ميونخ .

جريدة ليكيب الفرنسية أكدت أن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات بين الناديين لترتيب صفقة تبادلية تقضى بأنتقال مدافع ريال مدريد الفرنسي فيرلان ميندي إلى بايرن ميونخ الذي يرغب في ضم المدافع الفرنسي لتدعيم جبهته اليسرى حال انتقال الفونسو ديفيز إلى ريال مدريد.

وأشارت صحيفة ليكيب إلى أن ريال مدريد لا يرغب في الانتظار عاما آخر حتى ينتهي تعاقد الفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ لضمه في صفقة انتقال حر بل يريد ضمه اعتبارا من الموسم المقبل وهو ما جعل بايرن ميونخ يطلب ضم فيرلان ميندي كبديل مهم لديفيز .

يذكر أن ريال مدريد نجح في السنوات الأخيرة في ضم عدد من المواهب الشابة الى صفوفه منها الفرنسي تشاوميني و مواطنه ادواردو كامافينجا و ايضا الانجليزي جود بيلينجهام واخيرا كيليان امبابي وهو ما جعل الجميع داخل اسبانيا يتحدث عن جيل جديد من الجلاكتيوس داخل ريال مدريد .