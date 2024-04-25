الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات يد الأهلي يواجه بترو أتلتيكو بنصف نهائي كأس الكؤوس

فريق سيدات يد الأهلي
فريق سيدات يد الأهلي

يلتقي فريق سيدات يد الأهلي اليوم مع نظيره فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي تستضيفها الجزائر.

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مواجهة قوية تنتظر الأهلي بعد نصف نهائي إفريقيا

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الأهلي يخسر أمام سيتي اويلرز بالدوري الأفريقي لكرة السلة

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي للفوز وبلوغ نهائي البطولة.

وكان الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي قد تأهل لنصف نهائي البطولة عقب الفوز على أبيدجان الإيفواري في ربع نهائي البطولة بنتيجة 28-16.

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