سيدات يد الأهلي يواجه بترو أتلتيكو بنصف نهائي كأس الكؤوس

يلتقي فريق سيدات يد الأهلي اليوم مع نظيره فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي تستضيفها الجزائر.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي للفوز وبلوغ نهائي البطولة.

وكان الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي قد تأهل لنصف نهائي البطولة عقب الفوز على أبيدجان الإيفواري في ربع نهائي البطولة بنتيجة 28-16.