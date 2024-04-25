بيت العائلة المصرية بألمانيا يهنئ الرئيس السيسي والشعب بعيد تحرير سيناء

هنأ بيت العائلة المصرية بألمانيا، برئاسة علاء ثابت، ومقره برلين، رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري؛ بمناسبة ذكرى تحرير سيناء أرض الفيروز الغالية.

وقال علاء ثابت: “هذه الذكرى تخليدًا لملحمة تاريخية للعزة والكرامة، وتؤكد أن سيناء هي التاريخ العريق الذي سطرته بطولات المصريين وتضحياتهم الكبرى لحماية أرض الوطن، وعلى جميع فئات الشعب المصري أن تستلهم روح النصر منها لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته، وستظل مضيئة في قلوب المصريين جميعًا”.

وتابع: " تحيا مصر برجالها الشرفاء الأوفياء وشبابها الطموح صاحب الإرادة والأصول المصرية العريقة، حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وجيشها والشرطة برعايته وأمانه".



هذا وتحتفل مصر في 25 أبريل بذكري عيد تحرير سيناء حيث تكلل العبور العظيم للجيش المصرى فى 1973 وانتصاره على جيش الاحتلال الإسرائيلى، بخروج دولة الاحتلال تماما ورفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي.

وكان هذا هو المشهد الأخير في سلسة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية فى 25 أبريل 1982.

وفي وقت سابق، شاركت جالية بيت العائلة المصرية ببرلين برئاسة علاء ثابت، فى تأسيس اتحاد المرأة العربية فى المانيا بمشاركة اكثر من13 دولة عربية.

جاء الهدف من تأسيس الاتحاد تطوير التعاون ما ببن المراة العربية والالمانية وتبادل الثقافات على اساس من الصداقة والثقة المتبادلة بين الطرفين والتبادل الثقافى والعلمى والامكانيات المتوفرة للعلاقات الاجتماعية.

وتم عقد اول اجتماع بالأمس وبيت العائلة المصرية في المانيا الممثل الوحيد فى اتحاد الجاليات العربية.

حضر الاجتماع الأستاذة منى على السيد مسؤولة لجنة المرأة فى بيت العائلة المصرية فى المانيا، واعضاء من مجلس الادارة الدكتورة سناء صالح والدكتورة روز خالد، و المقرر العام فاطمة الطيب من فلسطين، والنائبة عنان جاكيش من سوريا.

يذكر أن الجالية المصرية في ألمانيا، من أنشط الجاليات على مستوى العالم، نظرا لإحيائها للطقوس والمناسبات المصرية بشكل مستمر ودائم، وسط تجمع مصري من مختلف الأعمار، حرصا على إحياء الأجواء المصرية، وغرس روح الانتماء للوطن، والتغلب على الغربة.

إقامة الطقوس المصرية لزرع روح الانتماء وحب الوطن

حيث يواجه المصريون في ألمانيا بعض التحديات في الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم، خاصة في ظل اختلاف الثقافة واللغة، ورغم ذلك يحرص أبناء مصر في الخارج على الاحتفال بكافة المناسبات وإقامة الطقوس المصرية لأبنائهم لزرع روح الانتماء وحب الوطن.

كما يحرص المصريون بالخارج على الحفاظ على التقاليد والعادات المصرية التى اعتادوا عليها فى استقبال عيد الفطر المبارك، بأداء صلاة العيد وإعداد الحلوى وكحك العيد والبسكويت وغيرها من مظاهر الاحتفال التى يحرصوا على تعليمها لأبنائهم بعد أن افتقدوا معايشة ذلك بوطنهم الأول مصر.