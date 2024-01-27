"المصريين بالخارج" يشكر علاء ثابت والسفير المصري بألمانيا لجهودهما في استعادة آثار مهربة

وجه المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، الشكر للمهندس علاء ثابت مسؤل الاتحاد ببرلين، ورئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا والسفير خالد جلال السفير المصري بألمانيا، لجهودهما الوطنية المخلصة في استعادة عدد من القطع الأثرية المهربة، بالتعاون مع السفارة المصرية في ألمانيا.

وأكد المهندس اسماعيل أحمد علي، أن أعضاء الاتحاد متواجدين في معظم دول العالم لمساعدة أبنائنا في الخارج، وأيضا لهم دور وطني عظيم لخدمه وطنهم مصر.



ومن جانبه أكد علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، ومسؤل اتحاد المصريين بالخارج في برلين ، أنه يضع مصر نصب عينية فهى الأمان لكل مصرى ونسعى دائما فى رفع رايتها عاليا.



وقال ثابت إنه بعد جهود مضيئة تواصلت معى اسرة مصرى توفاه الله فى ولاية من ولايات ألمانيا لإنهاء اجراءات دفنه ومساعدتهم فى توصيل مقتنيات تم العثور عليها فى شقة المتوفى، مضيفا: “عند ذهابى اليهم فوجئت أن التحف قد تكون اصلية خاصة وانها تحتوى على تماثيل فرعونية وعلى الفور اتصلت بالسفارة المصرية فى برلين سيادة السفير خالد جلال وقال تعالى فورا وعرض علية الأمر وتم تشكيل لجنة لإستلام المقتنيات وعرضها على وزارة الاثار وبعد شهور تلقى السفير خالد جلال والقنصل أحمد همام تقرير ان بعض القطع اثرية وتعمل السفارة مع الوزارة لعودتها الى مصر”.



وهذا يؤكد ثابت، أن دورنا أن نقوم بمساعدة السفارات والقنصليات فى مواجهة مهربى الأثار، وعلينا تسليمها للسفارة المصرية.

وتقدم ثابت بالشكر لأهل المتوفى اللذين رفضوا الاحتفاظ بها او بيعها بل استغاثوا بى حتى تعود الأثار إلى مصر.



وناشد ثابت جميع المصريين فى الخارج على التلاحم معاٍ ومحاربة سارقى حضارة وتاريخ الوطن، فنحن جميعا حائط صد لمصر بالخارج.

IMG-20240127-WA0062

IMG-20240127-WA0063