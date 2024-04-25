حنان جرجس: الأعراف الاجتماعية في مصر غير مواتية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة

عرضت الدكتورة حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، نتائج تقرير الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر، التي ركزت على مؤشر الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، الذي يعد أول مؤشر من نوعه يسمح بالقياس الكمي للأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة مما يسمح بمتابعة التغير الحادث في تلك الأعراف.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية، ضمن فعاليات ندوة "الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادى للمرأة"، التي نظمها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) والبنك الدولي، واستضافته مكتبة الأسكندرية صباح اليوم، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الأسكندرية، والدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق رئيس معهد التخطيط القومي، والسيدة نهلة زيتون، مسئولة الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، وعضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة، والنائبة هبة شاروبيم، ولفيف من الشخصيات العامة.

الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة أكثر إيجابية:

أشارت إلى أن المؤشر يعتمد على خمسة محاور، هي: حق المرأة في العمل، ودور المرأة داخل وخارج الأسرة، ودور الرجل، وظروف العمل، والتمييز ضد المرأة في العمل. وأوضحت النتائج أن منظومة الأعراف الاجتماعية في مصر غير مواتية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمراة حيث يرى 89% من المصريين أنه عندما تقل فرص العمل يجب إعطاء الأولوية للذكور عن الإناث، كما يرى 69% أن الستات لا تصلح للشغل إلا فى أعمال معينة، كما يرى 76% أن السبب الأساسي إللي يجعل المرأة تعمل هو الحاجة المالية لأسرتها، ولم تتجاوز قيمة مؤشر الأعراف الاجتماعية 45 نقطة مئوية مما يعكس منظومة أعراف اجتماعية غير مواتية للتمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية، وتوضح النتائج أيضًا أن قيمة مؤشر الأعراف الاجتماعية أعلى بين الإناث مقارنةً بالذكور، وبين الأعلى تعليمًا مقارنةً بالأقل تعليمًا.

وأشارت جرجس إلى أن الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة أكثر إيجابية بين الإناث مقارنةً بالذكور، وأن تصورات المرأة المصرية عما يعتقده المجتمع تجاه المشاركة الاقتصادية للمرأة أكثر إيجابية مما يعتقده الذكور، كما تشير المؤشرات الفرعية للأبعاد الخمسة إلى أن مؤشر حق المرأة في العمل هو الأكثر إيجابية، بينما التمييز ضد المرأة في العمل هو الأكثر سلبية.