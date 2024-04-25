رئيس لجنة المرأة بوفد الفيوم تحصل على درجة الدكتوراه

حصلت الدكتورة حنان خليل عبد الرازق رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد بمحافظة الفيوم على درجة الدكتوراه في تنمية الأداء الاداري للقيادات الوسطى بالتربية والتعليم.

جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الدكتوراه في التربية تخصص الإدارة وسياسات التعليم التى عقدت يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، بقاعة المؤتمرات بكلية التربية جامعة الفيوم.

تكونت لجنة الإشراف على الرسالة والمناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور يوسف عبد المعطي مصطفى أستاذ الإدارة التربوية وسياسات التعليم المتفرغ بكلية التربية جامعة الفيوم رئيسا ومشرفا، والدكتورة حسنية حسين عبد الرحمن أستاذ مساعد التربية المقارنة مشرفا، والأستاذ الدكتور محمد أحمد حسين ناصف أستاذ التربية المقارنة والإدارة التربوية المتفرغ عضوا ومناقشا، والدكتورة إيمان حمدي رجب زهران أستاذ مساعد الإدارة التربوية وسياسات التعليم عضوا ومناقشا.

حضر المناقشة الدكتور صابر عطا رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب وإبراهيم عبد الباقي السكرتير العام لوفد الفيوم وعضو الهيئة العليا والدكتور أحمد برعي نائب رئيس اللجنة العامة والمتحدث الرسمي وعبدالله حمد رئيس لجنة حزب الوفد بمركز سنورس وحاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ ونقيبا المعلمين بمحافظة الفيوم ومركز إطسا وعدد كبير من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة والقيادات السياسية والشعبية، وأسرة الدكتورة حنان خليل ومنهم الدكتور مصطفى خليل مدير إدارة سنورس التعليمية السابق والدكتور حسام خليل مدير مستشفى إطسا المركزي وعدد كبير من الطلاب والمهتمين بموضوع الرسالة وبعد مناقشات امتدت نحو ساعتين قررت اللجنة منح الباحثة حنان خليل عبد الرازق أبو بكر درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.

رسالة دكتوراه حول تخصص الإدارة وسياسات التعليم لرئيس لجنة المرأة بوفد الفيوم

وكانت الدراسة المقدمة للمناقشة بعنوان "تنمية الأداء الإداري للقيادات الوسطى بالتربية والتعليم فى مصر على ضوء بعض استراتيجيات الإصلاح الادارى" حيث تضمنت الدراسة واقع الأداء الإداري والمعوقات بإدارات التربية والتعليم، كما عرضت الدراسة مجموعة من الاستراتيجيات والأساليب الحديثة لتنمية الأداء الإداري متناولة مداخل عده بالجودة الشاملة وإعادة الهندسة والتنمية المهنية على التوازى، كما تم وضع تصور مقترح لتنمية الأداء من خلال العمليات الإدارية والاستفاده منه فى الإدارات التعليمية.