ختام برنامج تدريب طلاب الدراسات العليا بألسن عين شمس

اختتمت كلية الألسن جامعة عين شمس البرنامج التدريبي لطلاب الدراسات العليا بقسم اللغة الإنجليزية على الترجمة التحريرية بالتعاون مع قسم الترجمة التحريرية، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأقيم التدريب تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد- عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وإشراف الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويأتي للتدريب في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة عين شمس (ممثلة في كلية الألسن) والأمم المتحدة (ممثلة في إدارة الجمعية العامة وتنظيم المؤتمرات).

تفاصيل تدريب طلاب ألسن عين شمس

وبدأ البرنامج التدريبي في شهر أكتوبر 2023 واستمر حتى إبريل 2024، تدرب خلالها الطلاب (20 متدرب من قسم اللغة الإنجليزية) على مختلف الاستراتيجيات المتبعة في الترجمة التحريرية بالمنظمات الدولية ولاسيمًا في الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، إضافة إلى تأهيل الطلاب لدخول الامتحان الدولي التنافسي الذي تنظمه الأمم المتحدة في الترجمة التحريرية لاختيار مترجمين بمكاتبها المختلفة حول العالم.



وأجرى التدريب من الجانب الأممي محمد أكمضان رئيس قسم الترجمة التحريرية في جنيف.

و يعد هذا التدريب هو الأول من نوعه في الترجمة التحريرية منذ توقيع مذكرة التفاهم في 2021، ومن جدير بالذكر أنه وفقا لهذه المذكرة جرى تنظيم 3 برامج تدريبية على الترجمة الفورية بالتعاون مع إدارة الترجمة الفورية في مقر الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة طلاب الدراسات العليا لقسمي اللغة الإنجليزية والفرنسية في ألسن عين شمس.

وجرى تأهيل طلاب ألسن عين شمس لدخول الامتحان التنافسي للترجمة الفورية بالأمم المتحدة والذي اجتازه طالبتان من قسم اللغة الإنجليزية، جرى تعيين إحداهما بإدارة الترجمة فورية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك والأخرى تم اختيارها بقسم الترجمة التحريرية في جنيف.

ونطمت عدة ندوات وورش عمل حول الترجمة حول قضايا المختلفة حاضر فيها كبار المترجمين المعتمدين بالأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.