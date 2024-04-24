تجربة إخلاء ناجحة في حاسبات عين شمس (صور)

أجرت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس تجربة إخلاء ناجحة لمبنى الكلية بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بالجامعة.

جاء ذلك ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجوى بدر عميدة الكلية.

وأشرف على عملية الإخلاء في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس الدكتور تامر مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ومحمد الجوهري أمين الكلية وإدارة الدفاع المدني وأمن الكلية وتنسيق عادل محمد عبد اللطيف مدير إدارة الدفاع المدني بالجامعة.

وتواجدت سيارة إسعاف بوضع الاستعداد التام خلال عملية الإخلاء في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس تحسبا لحدوث إصابات.

كواليس عملية الإخلاء في حاسبات عين شمس

عملية الإخلاء في حاسبات عين شمس

واستغرقت عملية الإخلاء في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس نحو أربع دقائق، حيث قام فريق الإخلاء بالتأكد من عدم وجود أي معوقات بالممرات الخاصة بالهروب وسلالم الطوارئ، ثم تم إطلاق صفارات الإنذار استعداد لإخلاء المبنى كليًا.

عملية الإخلاء في حاسبات عين شمس

ودخل فريق الإخلاء لتوجيه الموجودين بالمبنى إلى سلالم الطوارئ والتنبيه عليهم بعدم التدافع، وإرشادهم إلى الأماكن الآمنة (نقاط التجمع) التي تم تحديدها مسبقاً ، والتأكد من خلو المبنى بالكامل.

عملية الإخلاء في حاسبات عين شمس

وتمت تجربة الإخلاء في حاسبات عين شمس بنجاح من دون حدوث إصابات إذ قام كل عضو من أعضاء فريق الإخلاء بواجبه على أكمل وجه وتعاون الموجودين بالمبنى مع الفريق وأثمر ذلك عن اكتمال التجربة في أقل من أربع دقائق فقط.

عملية الإخلاء في حاسبات عين شمس

وتستهدف عملية الإخلاء ﺗﺠﺮﺑﺔ إجراءات اﻟﻄﻮارئ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ وإدراك ﻣﻮاطن اﻟﻀﻌﻒ وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺪوث أزمة حقيقية.