ورشة عمل لأطفال مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بالاشتراك مع كلية الآثار جامعة عين شمس ورشة عمل تثقيفية وتوعوية بعنوان "رسائل من الحضارة المصرية القديمة ".

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين كليات جامعة عين شمس للحفاظ على الهوية المصرية بالمشاركة المجتمعية.

ونظمت الورشة للأطفال المترددين على مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة عين شمس وأسرهم يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ إبريل ٢٠٢٤.

جاءت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، والدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار، واللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم اختيار الأطفال من أعمار مختلفة بحيث يتراوح السن العقلي بين ٥ إلى ١٢ سنة، وتم التأكيد على اختيار الأطفال الذين لديهم حس فنى وكان عددهم نحو ٤٥ طفل .

تفاصيل ورشة جامعة عين شمس

وتضمنت فعاليات ورشة جامعة عين شمس ندوة تثقيفية عن "الأسرة في مصر القديمة" تحدث خلالها د. سوسن عيسى مدرس ومنسق برنامج الآثار المصرية القديمة، عن دور الأسرة في تربية ورعاية الأبناء بمختلف طبقات وفئات المجتمع المصري القديم والحرص على توفير بيئة صحية وسلوكيات وممارسات إيجابية والتأكيد على ثقافة الإختلاف بين الأفراد وتقبل المجتمع لذلك وتوجيه رسائل نصية للأباء في هيئة نصائح وحكم من مصر القديمة.

ثم تلي ذلك الجانب العملي لورشة جامعة عين شمس وتمت ببعض الأنشطة التفاعلية مع الأطفال وأولياء أمورهم تضمنت شرح وتلوين بعض الصور الفرعونية المعبرة عن رموز من الحضارة المصرية القديمة وكتابة أسمائهم بالخط الهيروغليفي وتعريفهم بحروف اللغة المصرية القديمة وعمل تيجان من الأوراق الملونة وتصويرهم بالزي الفرعوني مما أضفى روح البهجة والسعادة على الحضور، ثم تم توزيع مطويات تعريفية عن واحد من أهم المتاحف المصرية وهو المتحف القومي للحضارة بالفسطاط وتشجيع الأسر على زيارته.

ولتحفيز الأطفال على المشاركة في الأنشطة و بث روح التنافس بينهم تم توزيع الهدايا على الفائزين في المسابقات، وأشاد أولياء الأمور بالأنشطة التثقيفية والترفيهية التي قدمت في هذا اليوم و طالبوا بعمل المزيد من مثل هذه الورش لتعليم ابنائهم وتثقيفهم بشأن حضارة بلادهم .

واختُتمت ورشة جامعة عين شمس بالتقاط الصور الجماعية مع رسائل من الحضارة المصرية القديمة: مصر، سلام، آمان، حياة، استقرار، قوة، حماية، علم، حق، صدق، عدل، صحة، سلامة.