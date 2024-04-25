تشغيل 21 سرير عناية جديدًا بالأقصر تزامنًا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر رفع درجة الاستعداد، تزامنًا مع خطة تأمين الذكرى الثانية والأربعين لاحتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء.

في حين تم الإعلان أيضًا عن الافتتاح الكلي وتشغيل 21 سرير عناية مركزة جديدًا بعد انتهاء أعمال التطوير في مبني الطوارئ الجاري تجهيزه وتطويره بالمرحلة النهائية لمستشفى الكرنك الدولي، أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

ويتمتع قسم العناية المركزة الجديد برؤية خاصة تساعد على الاستشفاء والراحة النفسية للمرضى والعاملين بإطلالته النيلية المميزة

فيما يأتي افتتاح القسم الجديد والمطل على النيل مباشرة لخدمة المنتفعين من محافظة الأقصر وخدمة الزوار أيضًا خاصة من السياح الأجانب.

كما يعتبر هذا الافتتاح الثاني للأقسام العلاجية المطورة والمطلة على النيل لعام 2024 بعد افتتاح وحدة الغسيل الكُلوي منذ فترة قريبة.

وعلى نحو متصل أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر عن عمل المنشآت الصحية كافة طبقًا لخطة الطوارئ وخاصة الأقسام الحرجة والعاجلة، وأقسام الكُلي والعنايات والحضانات وطوارئ العمليات، وعدد من العيادات والتخصصات الأكثر احتياجًا طوال اليوم، مع التأكد من توافر المستلزمات والأدوية والأرصدة كافة، والتنسيق المستمر مع فريق الانتشار السريع والغرفة المركزية وهيئة الإسعاف وغرفة الشبكة الوطنية للطوارئ على مدار الساعة.