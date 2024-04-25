التنظيم والإدارة يشارك في ملتقى توظيف خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة

شارك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، في فعاليات الملتقى الرابع والعشرين لتوظيف وتأهيل طلاب وخريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

تأتي هذه المشاركة إدراكًا من الجهاز لأهمية التدريب في تنمية القدرات لدى الطلاب، وربط مخرجات العملية التعليمية بالواقع العملي، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل ولديها القدرة على المنافسة.

هذا وقد شهد جناح الجهاز إقبالًا من الطلاب والخريجين الراغبين في الحصول على فرصة تدريب لدى الجهاز للاطلاع على دوره وخططه في النهوض بالجهاز الإداري للدولة، بما يتوافق مع محاور الإصلاح الإداري في رؤية مصر 2030.

يشار إلى أن أكثر من 35 جهة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص شاركت في الملتقى الذي يهدف إلى توفير فرص التدريب والتوظيف لطلاب وخريجي الكلية.

جدير بالذكر، أن الجهاز يشارك في ملتقيات التدريب إعمالًا لنص المادة رقم 8 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، التي نصت على أنه "يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعينهم"، وكذا قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - آنذاك- رقم 5 لسنة 2019 بشأن نظام تدريب الشباب في الجهاز الإداري للدولة، لتدريبهم وربط العملية التعليمية بالحياة العملية.