محافظ شمال سيناء: كل الخدمات في رفح الجديدة بالمجان (فيديو)

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن كل المرافق والخدمات في مدينة رفح الجديدة، والبنية التحتية من طرق وصرف صحي ومياه وغيرها، بالمجان وغير مضافة على تكلفة الوحدة السكنية، ومدعمة من الدولة، ولا يشملها سعر الوحدة.

ووجه "شوشة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الشكر والتحية والتقدير إلى رجال القوات المسلحة، قائلا إن من تحمل عبء بناء هذا الصرح الكبير أثناء الإرهاب في ذروته هم رجال القوات المسلحة، وكان من التضحيات التي قدموها لكي يبنوا هذه المنازل.

مدينة رفح الجديدة

وأشار إلى أن طريق التنمية لن ينتهي، حيث تمت مراعاة في تخطيط مدينة رفح الجديدة أن تكون من مدن الجيل الرابع لتكون على نفس خطى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ومدن التجمعات العمرانية، وأصبحت منافسة لها.

أهالي رفح والشيخ زويد

ولفت أن المجتمع المصري يهوى الزراعة، ولا سيما أهالي رفح والشيخ زويد، كما أن كل الخدمات تبدأ بالطرق، حيث أنشأت القوات المسلحة محاور من الطرق المختلفة حيث جاري إنشاء طريق دائري في الشيخ زويد ينقل الحركة إلى جنوب المدينة لإنعاش المنطقة التجارية.

جهود التنمية الشاملة في أرض الفيروز سيناء

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في الشأن الاقتصادي، قال سابقًا أنَّ سيناء شهدت تنمية شاملة وحقيقية على مدار السنوات الماضية، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في الاهتمام بهذه البقعة الغالية من أرض مصر.

وأضاف «عز الدين»، خلال استضافته ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الوضع في سيناء منذ 10 سنوات كان صعبًا للغاية، والدولة واجهت العديد من الصعوبات والتحديات، موضحًا: «تم وضع خطة محكمة ومنطقية للتنمية، بدأت بمحاربة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار قبل البدء في عملية التنمية الحقيقية».

وتابع: «سيناء تشهد تنمية شاملة ومتكاملة وهي نموذج حقيقي لإعادة تأهيل وربط جزء غالٍ وعزيز من الوطن والدولة المصرية، وفي فترة سابقة عانت هذه الأرض من خطر كبير، ولكن منذ عام 2014 تغير الوضع تمامًا، لتبدأ في التمتع بالحماية الاجتماعية والتنمية والاستفادة من الخدمات».