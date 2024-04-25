استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي لمنزل في رفح

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا شرق مدينة رفح مما أدى لارتقاء خمسة فلسطينيين ولإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا جميعا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قصفت موقعا في محيط المستشفى ذاته.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال لمنزلين مأهولين شرق رفح.

وأكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال استهدف عدة مواقع في دير البلح وسط القطاع، كما قصفت عدة مواقع قريبة من وادي غزة.

وأشارت إلى أن قوات استهدف مدينة غزة بعدد كبير من القذائف والغارات، خاصة في حي الزيتون والجهة الشمالية الغربية، كما استهدفت شرق جباليا بالغارات والقذائف. حسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.