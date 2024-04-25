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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قضايا المرأة تقيم ورشة عمل حول "الجندرية والحوكمة"

جانب من الورشة
جانب من الورشة

عقد برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، في الفترة من ٢١ أبريل إلى ٢٤ أبريل ٢٠٢٤، ورشة عمل حول "الجندر والحوكمة" مع ٢٧ من ممثلي الجمعيات الشريكة بالمشروع بمحافظتي الجيزة والقليوبية ومجموعة من السيدات والفتيات المهمشات.

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"قضايا المرأة" تقيم لقاءً توعويًا لحماية التحرش الجنسي للأطفال

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"قضايا المرأة" تطالب باستمرار فحوصات قبل الزواج متضمنة تحاليل أمراض الدم الوراثية

وتهدف هذه الورشة إلى رفع وعي المشاركين من المؤسسات الشريكة بمفهوم النوع الاجتماعي، وتقدم أنواع العنف التي تمارس ضد النساء ودمج خطط النوع الاجتماعي بالجمعيات والمؤسسات الشريكة، ورفع الوعي بمفهوم ومبادئ الحوكمة، وأيضا قياس مستوى الحوكمة داخل المنظمات الشريكة، وتطبيق نظام الحوكمة بجمعياتهم.

وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع "بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة" ويتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة "كير مصر" والجندرية "تعني قضايا النوع الاجتماعي التي يحددها" المجتمع لكل من الجنسين "رجال و نساء".

قضايا المرأة تقيم دورة تدريبية لطلاب حقوق سوهاج

وبدأ برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة المرأة المصرية أمس الأربعاء، أول أيام دورة تدريبية لطلاب كلية الحقوق وحديثو التخرج بمحافظة سوهاج.

تهدف الدورة التدريبية التى تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية إلى التعرف على صور وأشكال العنف، وآليات وأدوات الحماية التشريعية الوطنية والدولية، وما يقدمه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف من مواد حماية أكثر شمولية لصور العنف الممارس ضد النساء. 

يأتي هذا التدريب فى إطار مشروع: معًا لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة. وبالتنسيق مع وحدة مناهضة العنف بجامعة سوهاج وجمعية تواصل لتنمية المجتمع المحلي بالقرمطة.

ويقدم المادة خلال الدورة التدريبية  أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.

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