"قضايا المرأة" تقيم لقاءً توعويًا لحماية التحرش الجنسي للأطفال

أقام برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة بالتعاون مع مكتب الخدمة المدرسية التابع لإدارة شمال الجيزة التعليمية، ومكتب إعلام امبابة، لقاء توعويا بمدرسة (التحرير الابتدائية).

حضر اللقاء ٥٨ طفلا وطفلة من طلاب الصف الخامس الابتدائي، قامت بإدارة الحوار ماجدة سليمان مديرة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية،

يهدف اللقاء الي توعية الطلاب وتقديم مهارات الحماية من التحرش والاستغلال الجنسي للأطفال

وذلك من خلال مشاركه الطلاب اللعب وتقديم الأفلام التوعوية

بالإضافة إلى الرد علي اي تساؤلات لدي الأطفال والتي تخص تصحيح المعلومات عن سمات الشخص المتحرش وأشكال التحرش .

حضر اللقاء

/ أمل زكريا _ رئيسة مكتب الخدمة المدرسية إدارة شمال الجيزة

إيمان غزال _ مديرة المدرسة

منال عبد القادر _ موجه أول تربية اجتماعية

نهلة زينهم - إخصائية اجتماعية

إيناس حسين- إخصائية اجتماعية



