رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء

قدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء ال42.

وأكد النعماني أن هذه المناسبة تعد تتويجًا لمعركة الحرب والسلام التي شهدت تضحيات باسلة من جيش مصر العظيم من أجل استرداد العزة والكرامة وتحرير سيناء الغالية.

وثمن النعماني ما تشهده سيناء من مشروعات قومية كبرى في عهد فخامة الرئيس السيسي، والذي يسعى إلى تنمية سيناء خلال السنوات الماضية من خلال تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة، وإطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التي تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لأرض الفيروز، وما يتم من خطوات جادة لتحقيق التقدم والتنمية شاملة فى ربوع مصر الحبيبة.

كما ثمن رئيس الجامعة دور القوات المسلحة في تحرير أرض سيناء من الإرهاب وبسط سيطرتها على ربوعها، مشيدًا بالجهود الكبيرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة في عموم سيناء، موجهًا تحية إجلال وتقدير لأرواح شهداء الوطن على مر العصور ممن سطروا بدمائهم تاريخ مصر المشرف وحافظوا على مصرية تلك البقعة الطاهرة والغالية على نفوس المصريين.