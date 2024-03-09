وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية تطلق أول قافلة بمنطقة أبيس

أنطلقت اليوم السبت، أول قافلة توعوية تثقيفية طبية تنظمها "وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة"؛ لخدمة السيدات والاطفال بمنطقة أبيس السابعة، شارك فيها منسقو الوحدة من الكليات والمعاهد المختلفة. بمناسبة يوم المرأة العالمى، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية



وقدمت أ.د. وفاء السحلى وكيل كلية الطب السابق وعضو مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف، جانباً تثقيفيا عن أنواع العنف المنتشرة خاصة العنف الأسرى، وشاركت أ. د. أمنيه نصار مدير إدارة الجودة المركزية لمستشفيات الجامعة ومتطوعه الوحدة بتوعية عن الصحة العامة وفوائد الصحة النفسية وشاركها متطوعي الوحدة من الاخصائيين النفسيين بالمجتمع المدنى، وقدمت أ. د. بهية الأخريطي وكيل كلية التربية النوعية ورشة تعليم مهارات للأشغال اليدوية للفتيات.



وقامت هدير محمود - مدرس بقسم الأنثروبولوجيا ومنسق الوحدة لكلية الآداب، بتدريب الأمهات على تنمية الوعى النوعي خلال عملية التنشئة الإجتماعية بمشاركة طالبات متطوعات من كلية الآداب، وشاركت د.مروة جمال أحمد علام- مدرس علوم وتكنولوجيا الألبان قسم علوم الأغذية ومنسق الوحدة لكلية الزراعة بسابا باشا بتعليم السيدات تصنيع منتجات الألبان ومشروعات الصناعات الغذائية الصغيرة.

وقدمت أ. هبه طه، وأ. هدير مصطفى المعيدات بقسم الفيزياء العضوية الطبية ومنسقات الوحدة بمعهد البحوث الطبية توعية عن طرق الكشف المبكر عن سرطان الثدى وطرق الوقاية منه.



وشاركت د. ساره البلتاجي مدرس علم الاجتماع وا. منه محمود منسقتي الوحدة لكليه التربية بتقديم توعية مجتمعية عن الحاجات الانسانية وتنمية القيم الإجتماعية داخل الأسرة بمشاركة طلاب متطوعين من كلية التربية.



وأشرفت أ. د. منال فوده- رئيس قسم المسرح والمدير التنفيذي للوحده علي ورش توعية الأطفال والشباب بمخاطر السوشيال ميديا.



وقام بتنفيذ الورش متطوعي الوحدة من الطلاب والخريجين المتميزين بمجالات الفنون المختلفه الفنانين : مي عبد الرازق- احمد حكم - مي سعيد- احمد الحوفي- ياسين شريف.

