وزارة الشباب: 250 مشاركًا في تقييم مبادرات "نتشارك"

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع اليونيسف، تقييم مبادرات برنامج « نتشارك » وختام فعاليات الحوارات المجتمعية وتقييم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات « دوّي » بمجمع إعلام الغردقة في محافظة البحر الأحمر، بحضور 250 مشاركاً .

واستعرض المشاركون في برنامج « نتشارك » 16 مبادرة تم تنفيذها داخل 7 مركز شباب علي مستوي المحافظة ، تلك المبادرات المجتمعية تعكس الإيمان بالقدرات الإبداعية للنشء والشباب في الجمهورية الجديدة ونحو آفاق أرحب في كل المجالات ، حيث حققت مبادرتي "كن صديقا لي" _مركز شباب سفاجا ، و مبادرة "المواطنة ونبذ الكراهية" مركز شباب القصير ، والفوز بالجائزة المالية المُعلن عنها من قبل الوزارة .



علي هامش الفعاليات تم تقييم الحوارات المجتمعيه للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات « دوّي » ، في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، تحت رعاية السيدة الفاضلة إنتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية ، وتحت شعار #بحكايتك_تكمل_حكايتهم ، وتسليط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن.

وتتضًمنت فعاليات الختام عرضًا توثيقيًا يبرز مشاركة النشء والشباب نحو تنفيذ 40 ورشة عمل داخل 10مراكز شباب ( الفتح ، غارب ، الغردقة ، الميناء ، سفاجا ، قرية أم الحويطات ، مبارك ، القصير ، مرسي علم ، الشلاتين )ونادي الرحلات ، والتأكيد علي أن المرأة شريك في صنع المستقبل، ووزارة الشباب والرياضة مع الجهات الشريكة تسعى إلى تمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال الاستثمار بقدراتهن في مختلف مشروعات وبرامج الوزارة ، وهذه النجاحات تعكس التفوق والإبداع الذي يمكن أن تحققه الفتيات المصريات في مختلف المجالات ، وتلهم الأجيال الصاعدة لتحقيق أهدافهن والمساهمة في تطوير المجتمع.







