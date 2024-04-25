لاعب العين يكشف سر التفوق على الهلال والتأهل لنهائي أبطال آسيا

كشف أحمد برمان لاعب وسط فريق العين الإماراتي سر تغلب فريقه على الهلال السعودي وخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

وقال برمان في تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية: " لا يوجد سر في هذا التأهل إلا روح الزعيم العيناوي، واسم وشخصية البنفسجي ورجاله داخل الملعب وخارجه ".

وأضاف: " لم نأتي إلى الرياض إلا ولدينا الثقة في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، احترمنا الهلال وحاولنا الحفاظ على فوزنًا في المباراة الأولى واستغلال تفوقنا على الأزرق ".

وتابع: " أعتقد أن أصعب مواجهتين خلال مشوارنا نحو التأهل لنهائي كأس القارة ضد النصر والهلال، في دور الثمانية والأربعة كونهما يضمان لاعبين عالميين وأصحاب قدرات فنية عالية ".

الهلال يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الفتح

يختتم فريق الهلال السعودي تدريباته مساء اليوم الخميس استعدادًا لخوض المباراة المرتقبة ضد الفتح والمقرر لها غدًا الجمعة في الدوري السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة الفتح غدًا الجمعة على ملعب المملكة أرينا معقل البلوز في إطار منافسات الأسبوع 29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023 – 2024.

الدوسري

مدة غياب نجم الهلال

كشفت بعض التقارير التى تناولتها بعض الصحف السعودية، عن مدة غياب نجم الهلال السعودي عن الملاعب بعد الاصابة التى لحقت به مؤخرًا.

وأكد ثامر الشهراني، أخصائي التأهيل بفريق الزعيم، عن طبيعة إصابة سالم الدوسري، جناح الفريق الأول، والتي تعرض لها خلال مواجهة العين.

وودع الهلال، منافسات دوري أبطال آسيا، من الدور نصف النهائي، عقب الخسارة أمام نظيره العين الإماراتي، بمجموع اللقائين (5-4).

وحقق الهلال الفوز، بهدفين مقابل هدف، أمام منافسه العين، بينما خسر لقاء الذهاب الأسبوع الماضي، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكتب الشهراني عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات إكس تفاصيل إصابة سالم الدوسري:" بدأ سالم يحس بألم في العضلة الخلفية للفخذ ومن بعدها ما كان عنده قدرة في الضغط ويفتح (سبرنت) وينطلق بشكل طبيعي".

رقم قياسي للدوسري

حقق سالم الدوسري نجم الهلال السعودي، رقما قياسيا جديدا خلال مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأصبح الدوسري أكثر لاعب سعودي تسجيلا للأهداف في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، متخطيا محمد نور أسطورة اتحاد جدة.

أحرز سالم الدوسري هدفا في مباراة الهلال والعين التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لتصبح حصيلة أهداف اللاعب السعودي في البطولة القارية 5 أهداف.

وكان الدوسري سجل هدفا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2019 ضد السد القطري، أمام النصر هدفا في نسخة 2021 بالإضافة لتسجيله في شباك الدحيل القطري قبل أن يسجل هدفين أمام العين في مباراتي الذهاب والإياب.

وتخطى الدوسري إنجاز الأسطورة محمد نور الذي أحرز 4 أهداف في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.