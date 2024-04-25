رباعي الهلال السعودي مهدد بالإيقاف خلال مواجهة الفتح

بات رباعي نادي الهلال السعودي علي أعتاب الإيقاف والغياب عن صفوف الفريق وذلك خلال مواجهته المرتقبة أمام نظيره الفتح، في بطولة الدوري السعودي.

ومن المقرر أن يلاقي الزعيم نظيره الفتح، يوم الجمعة القادمة، على أرضية ملعب المملكة آرينا، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويواجه رباعي الزعيم تهديدًا خلال مواجهة الفتح، وهم: ” علي البليهي، خاليدو كوليبالي، فيليب مالكوم، وصالح الشهري”، حال حصولهم عن بطاقة صفراء ستكون الرابعة، والتي تعني غيابهم عن المباراة التالية والتي سيواجه بها الزعيم التعاون.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأزرق نظيره التعاون يوم الجمعة والموافق 3 من شهر مايو القادم، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن مباريات الجولة الـ30 في دوري روشن السعودي للمحترفين.

سالم الدوسري

مدة غياب الدوسري

كشفت بعض التقارير التى تناولتها بعض الصحف السعودية، عن مدة غياب نجم الهلال السعودي عن الملاعب بعد الاصابة التى لحقت به مؤخرًا.

وأكد ثامر الشهراني، أخصائي التأهيل بفريق الزعيم، عن طبيعة إصابة سالم الدوسري، جناح الفريق الأول، والتي تعرض لها خلال مواجهة العين.

وودع الهلال، منافسات دوري أبطال آسيا، من الدور نصف النهائي، عقب الخسارة أمام نظيره العين الإماراتي، بمجموع اللقائين (5-4).

وحقق الهلال الفوز، بهدفين مقابل هدف، أمام منافسه العين، بينما خسر لقاء الذهاب الأسبوع الماضي، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكتب الشهراني عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات إكس تفاصيل إصابة سالم الدوسري:" بدأ سالم يحس بألم في العضلة الخلفية للفخذ ومن بعدها ما كان عنده قدرة في الضغط ويفتح (سبرنت) وينطلق بشكل طبيعي".

وأضاف:" كان يطلب من مالكوم يضغط ويدخل في الهجمة مكانه ، ومن بعدها طلب تبديل من جيسوس لأنه ما قدر يكمل ودخل البريك مكانه".

وأتم:"من تفاصيل الإصابة، إصابة في العضلة الخلفية للفخذ بسبب الإرهاق والانطلاقات في المباراة، أفضل الأحوال: إرهاق ( 1-4 أيام )، اسوأ الأحوال: تمزق عضلي ( 10-14 يوم )".

وتعرض سالم الدوسري للإصابة في اللحظات الأخيرة من مواجهة الهلال والعين حيث تم استبداله بزميله محمد البريك.



إصابات الفتح السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أخر تطورات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة الهلال في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت صحيفة الرياضية في عددها الصادر اليوم، أن هناك شكوك حول مشاركة البلجيكي جايسون ديناير، مدافع فريق الفتح، أمام الهلال، بسبب عدم جاهزيته البدنية.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن فرصة مشاركة المدافع البلجيكي شبه مستحيلة في ظل عدم جاهزيته الفنية والبدنية.

يستعد نادي الفتح، لمواجهة نظيره الهلال، الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.