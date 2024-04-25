نادي الأسير وهيئة الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8455 مواطنًا من الضفة

منذ بدء العدوان..

قالت هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 8455 معتقلًا.

وأوضحا - في بيان صحفي مشترك - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل، ومعتقلون سابقون، منذ مساء أمس وحتى اليوم الخميس.

وتركزت عمليات الاعتقالات في محافظة طولكرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وتشمل الاعتقالات من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة مكونة من 115 شاحنة إلى غزة

سيرت القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى غزة، بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، بحسب ما أعلنته الهيئة اليوم.

وقالت الهيئة - في بيان اليوم - إن القافلة المكونة من 115 شاحنة، حملت "مساعدات غذائية طارئة، حيث أرسلت من خلال جسر الملك حسين عبر معبر كرم أبو سالم ، ليتم تسليمها للأشقاء في غزة وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع".

ومن جانبه، أوضح الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي "إن الجسر البري الذي تم إطلاقه من قبل الأردن لأهلنا في غزة يعتبر شريان المساعدات الإنسانية للقطاع، ونعمل دوما على تأمين المواد الأساسية الضرورية"..

الكويت ترحب بنتائج اللجنة المستقلة بشان أداء الأونروا

رحبت دولة الكويت بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الذي أكد على الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان اليوم الخميس ، أهمية ضمان استدامة تمويل وكالة (الأونروا) ، مشددة على موقف دولة الكويت الداعي إلى تقديم كل أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني الشقيق بما يخفف من المعاناة التي يقع تحت وطأتها جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي لمنزل في رفح

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا شرق مدينة رفح مما أدى لارتقاء خمسة فلسطينيين ولإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا جميعا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قصفت موقعا في محيط المستشفى ذاته.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال لمنزلين مأهولين شرق رفح.

وأكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال استهدف عدة مواقع في دير البلح وسط القطاع، كما قصفت عدة مواقع قريبة من وادي غزة.

وأشارت إلى أن قوات استهدف مدينة غزة بعدد كبير من القذائف والغارات، خاصة في حي الزيتون والجهة الشمالية الغربية، كما استهدفت شرق جباليا بالغارات والقذائف. حسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.