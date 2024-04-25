شوارع خالية.. تعرف على الحالة المرورية في القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس حالة من السيولة المرورية في حركة المركبات، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

وانتظمت الحالة المرورية أعلى الطرق الرئيسية والمحاور والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

حركة المرور فى الجيزة

وشهدت محافظة الجيزة حالة من السيولة المرورية، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤًا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

ومن جهة أخرى وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند مركز إدفو شمال محافظة أسوان، مما أسفر عن اصابة 5 أشخاص أجانب، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند مركز إدفو شمال المحافظة، مما أسفر عن أصابة 5 أشخاص أجانب الجنسية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.