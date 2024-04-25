حملات رقابية على الأسواق والمخابز السياحية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والمحال التجارية وبيع الأسماك المملحة والدواجن واللحوم، والتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري.

فضلاً عن استمرار ضخ كميات من السلع والمواد الغذائية، بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا بما يلبى احتياجات المواطنين كافة، ويخفف عن كاهلهم، مشددًا على المتابعة المستمرة على المخابز السياحية والفينو، للتأكد من الالتزام بتفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض أسعار الخبز السياحي والفينو، ووفقًا للأوزان المقررة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء ياسر عبدالعزيز، سكرتير عام المحافظة، العميد محمد توفيق حسين، المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات.

وخلال الاجتماع، قدم المحافظ خالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين، بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه أو سوء، وناقش المحافظ خطة الجهات التنفيذية لاستقبال احتفالات عيد القيامة المجيد، وشم النسيم لعام 2024، بمختلف القطاعات الخدمية، موجهًا برفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء الإجازات كافة لرؤساء الوحدات المحلية والقروية، ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها.

وذلك للمتابعة المستمرة على سير العمل، وتوفير الخدمات للمواطنين كافة، حيث شملت الخطة تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية والقروية، ومديريات الخدمات على مدار الساعة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازات، كما كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، ومراجعة المعديات واللنشات كافة، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية.

ورفع كفاءة كشافات وأعمدة الإنارة لتيسير حركة المرور، وإزالة الإشغالات، والتنسيق مع أقسام الشرطة ومرفق الإسعاف والحماية المدنية، كل في نطاقه الجغرافي، ومتابعة مواقف السيارات، (النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص)، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، وأكد المحافظ، أن هناك متابعة مستمرة ولحظية، لأعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق بين أجهزة الدولة كافة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بتسريع منظومة استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، بالشون والصوامع الحكومية، مع إزالة العقبات كافة أمام الموردين، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، مشدداً على حظر نقل الأقماح خارج حدود المحافظة، بالتعاون مع إدارة المرور بزمام جميع المراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف ذلك الأمر.

كما بحث المحافظ، استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي تبدأ 8 مايو المقبل، موجهًا بالتنسيق الدائم بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الوحدات المحلية، لإجراء أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس، واتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة كافة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وناقش المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجري تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة من أعمال المبادرة، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال، التي ساهمت في ارتفاع معدلات الإنجاز للمشروعات على أرض الواقع، وفى ختام المجلس، استعرض هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2023 /2024، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.