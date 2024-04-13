استقبال 24.5 مليون مريض في المستشفيات الجامعية خلال عام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال 24.5 مليون مريض في المستشفيات الجامعية خلال العام الماضي.

وأضافت وزارة التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية استقبلت أكثر من 10 آلاف مريض أجنبي خلال العام الماضي، ضمن جهود تشجيع السياحة الصحية.

ولفتت وزارة التعليم العالي إلى مساهمة المستشفيات الجامعية فى جهود القضاء على قوائم الانتظار بعدد حالات بلغ 375 ألفًا و692 حالة مرضية بنسبة إنجاز 80 في المائة.

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإطلاق المستشفيات الجامعية 535 قافلة طبية على مستوى الجمهورية خلال عام.

دور المستشفيات الجامعية في تفديم خدمة مجتمعية

من داخل المستشفيات الجامعية

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور الكبير الذي تؤديه المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة مجتمعية للمواطنين في مجال الصحة بشكل متواصل.

ونوه وزير التعليم العالي بأن تعظيم دور المستشفيات الجامعية يأتي كجزء من مبدأ المشاركة الفعالة ضمن مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت وزير التعليم العالي إلى بذل جهود كبيرة لإحداث التطوير المستهدف في البنية التحتية في المستشفيات الجامعية، وإجراء توسعات مستمرة.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة المباني والتجهيزات الطبية في المستشفيات الجامعية، ودعم العنصر البشري بها؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

مستشفى جامعي في مصر

كشف وزير التعليم العالي عن إنفاق 19 مليار جنيه على تطوير المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية لتنفيذ 160 مشروعًا لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن عدد المستشفيات الجامعية وصل إلى 125 مستشفى هذا العام، وتضمن 33 ألف سرير.

وأضاف وزير التعليم العالي أن قطاع المستشفيات الجامعية في مصر شهد تطويرًا كبيرًا، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ونبه وزير التعليم العالي بتحقيق المستشفيات الجامعية العديد من الإنجازات من بينها: إدراجها لأول مرة ضمن تصنيف سيماجو العالمي لهذا العام 2024.