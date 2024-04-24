الاصابات صداع في رأس مدرب الفتح قبل مواجهة الهلال في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أخر تطورات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة الهلال في دوري روشن السعودي للمحترفين.

اصابات الفتح السعودي

وأكدت صحيفة الرياضية في عددها الصادر اليوم، أن هناك شكوك حول مشاركة البلجيكي جايسون ديناير، مدافع فريق الفتح، أمام الهلال، بسبب عدم جاهزيته البدنية.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن فرصة مشاركة المدافع البلجيكي شبه مستحيلة في ظل عدم جاهزيته الفنية والبدنية.

يستعد نادي الفتح، لمواجهة نظيره الهلال، الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويواصل ديناير برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا خلال مواجهة الوحدة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، وغاب عن مباريات الاتفاق، وأبها، والرائد في الجولات الأخيرة من الدوري.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 77 نقطة بفارق 9 نقاط عن الوصيف النصر، حيث يتبقى للزعيم مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الثامنة والعشرين.