19 مليار جنيه لتطوير المستشفيات الجامعية

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنفاق 19 مليار جنيه على تطوير المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية ورفع كفاءة بنيتها التحتية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية، التي تبلغ عددها 125 مستشفى، نفذت 160 مشروعًا لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن المستشفيات الجامعية تحتوى على 33 ألف سرير، ونجحت خلال العام الماضي فى استقبال 24.5 مليون مريض.

تعظيم دور المستشفيات الجامعية

وأكد وزير التعليم العالي أن تعظيم دور المستشفيات الجامعية يأتي كجزء من مبدأ المشاركة الفعالة ضمن مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ونوه وزير التعليم العالي بأن المستشفيات الجامعية ساهمت فى جهود القضاء على قوائم الانتظار بعدد حالات بلغ 375692 حالة بنسبة إنجاز 80 في المائة، فضلًا عن إطلاق 535 قافلة طبية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن المستشفيات الجامعية استقبلت خلال العام الماضى أكثر من 10 آلاف مريض أجنبى، ضمن جهود تشجيع السياحة الصحية، إلى جانب تعظيم الشراكات مع الكليات الدولية.

ونبه وزير التعليم العالي بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة مجتمعية للمواطنين في مجال الصحة بشكل متواصل.

وأشار وزير التعليم العالي إلى بذل الوزارة جهود كبيرة لإحداث التطوير المستهدف في البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، وإجراء توسعات مستمرة، ورفع كفاءة المباني والتجهيزات الطبية، ودعم العنصر البشري بها؛ للارتقاء بمستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين.

إنجازات المستشفيات الجامعية

حققت المستشفيات الجامعية العديد من الإنجازات من بينها: إدراج المستشفيات الجامعية لأول مرة ضمن تصنيف سيماجو العالمي لهذا العام 2024، حيث تم إدراج مستشفيات جامعة المنصورة ضمن مؤسسات الـ(Q1)، أي الأعلى 25% بالتصنيف، وإدراج مستشفيات جامعة أسيوط ضمن المؤسسات الـ(Q3) أي الأعلى 75% في التصنيف، وحصلت مستشفيات جامعة المنصورة على اعتماد (الأيزو - سعودي 365).

ووقعت جامعة القاهرة بروتوكول تعاون لصالح أعمال تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية، ضمن مشروعها الذي أطلقته مؤخرًا لتطوير مستشفى "الفرنساوي" وفق أحدث الأجهزة والنظم الدولية، فضلًا عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع مستشفى معهد الأورام (500 500) بالشيخ زايد، وخصصت الجامعة مبلغ 10 ملايين جنيه لمستشفى الطلبة للإنفاق على مُتطلبات الرعاية الصحية لطلاب الجامعة بشكل متكامل.