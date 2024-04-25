ترصد لكم بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها، حيث تقام عدة مباريات ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن للمحترفين وهي كالأتي:

الفيحاء ضد الطائي ..

ستنطلق في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق خالد المديفر.

الوحدة ضد الحزم ..

ستنطلق الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وستذاع عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق فهد عريشي.

الأهلي ضد الرياض ..

يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الرياض في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لحساب الجولة 29.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين رؤوف خليف و فارس عوض.