الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. توقف خدمة فودافون كاش اليوم بسبب التوقيت الصيفي

فودا فون
فودا فون

بسبب تحديثات تقنية، أعلنت خدمة فودافون كاش عن توقف خدماتها مؤقتًا اليوم الخميس، وذلك عبر رسائل لعملائها كاشفة عن أن التوقف سيكون من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 3 صباحًا.

txt

دم المصريين خط أحمر.. صبا مبارك تكشف شخصيتها في "السرب"

txt

ميدو للاعبي الزمالك قبل مباراة دريمز: الجماهير لن ترحمكم


يأتى ذلك فى سياق بدء تغيير الساعة وفقًا للتوقيت الصيفي الذى أقره مجلس الوزراء في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 إبريل 2024، بتقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

يذكر أن مجلس الوزراء طبق العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أبريل 2023، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.
 

مواد متعلقة

القمر يحتضن قلب العقرب في مشهد بديع.. غدًا

دم المصريين خط أحمر.. صبا مبارك تكشف شخصيتها في "السرب"

ميدو للاعبي الزمالك قبل مباراة دريمز: الجماهير لن ترحمكم

تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة الرياض الليلة.. ثلاثي مرعب بالهجوم

مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط القاهرة - أسوان والعكس

ماكرون يشارك في مباراة خيرية لصالح حملة فرنسية تضامنية لجمع الأموال 
الجريدة الورقية