عاجل.. توقف خدمة فودافون كاش اليوم بسبب التوقيت الصيفي

بسبب تحديثات تقنية، أعلنت خدمة فودافون كاش عن توقف خدماتها مؤقتًا اليوم الخميس، وذلك عبر رسائل لعملائها كاشفة عن أن التوقف سيكون من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 3 صباحًا.



يأتى ذلك فى سياق بدء تغيير الساعة وفقًا للتوقيت الصيفي الذى أقره مجلس الوزراء في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 إبريل 2024، بتقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

يذكر أن مجلس الوزراء طبق العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أبريل 2023، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

