موعد مباراة ليفربول القادمة بعد الهزيمة من إيفرتون

شهدت الساعات الماضية، تعرض فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لهزيمة غير متوقعة على يد نظيره فريق إيفرتون، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى فريق ليفربول الهزيمة على يد نظيره إيفرتون، بهدفين دون رد، ليبتعد الريدز بشكل رسمي عن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى الآن.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع نظيره وست هام يونايتد، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 27 أبريل الجاري، الموافق السبت المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لندن.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اعتذار يورجن كلوب

بعد خسارته المفاجئة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، مساء الأربعاء، وتقلص حظوظه تمامًا في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن أسفه الشديد لخسارة فريقه، مؤكدًا أنه لا يملك سوى تقديم الاعتذار لجماهير ليفربول عن سوء أداء لاعبيه في هذه المباراة.

وكان ليفربول خسر واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم بهدفين أمام اإيفرتون على ملعب جوديسون بارك ليبتعد ليفربول عن المتصدر الأرسنال بفارق ثلاث نقاط، ويملك الارسنال أيضًا أفضلية بفارق الأهداف ومتقدمًا بنقطة واحدة عن مانشيستر سيتي، الذي يتبقى له مباراتان مؤجلتان، سيلعب أحداهما مساء غدٍ الخميس أمام برايتون.

وقال يورجن كلوب، عقب المباراة: قدمنا واحدة من مبارياتنا السيئة، وكل اللاعبين كانوا بعيدين تمامًا عن مستواهم الطبيعي، مرة أخرى صنعنا العديد من الفرص لكننا لم نسجل ولعبنا بالطريقة التي أرادها إيفرتون ومنحناهم هدفين من كرات ثابتة بشكل نموذجي بالنسبة لهم.

وأضاف: خلال الشوط الثاني تأثرت حالة اللاعبين برغبتهم في العودة للمباراة بسرعة لتحقيق الفوز ولذلك فقدنا الكثير من الكرات السهلة، ولم يكن هناك تركيز بالشكل اللازم.

وعن آمال ليفربول الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي قبل أربع مباريات فقط من نهاية البطولة، قال المدير الفني لفريق ليفربول: لا أدري، لابد أن يمر الأرسنال ومانشيستر سيتي بفترة سيئة للغاية حتى يمكننا العودة للمنافسة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال (77 نقطة).

2- ليفربول 74

3- مانشستر سيتي 73

4- أستون فيلا 66

5- توتنهام 60

6- مانشستر يونايتد 53

7-نيوكاسل يونايتد 50

8- وست هام 48

9- تشيلسي 47

10-بورنموث 45

11- برايتون 44

12- وولفرهامبتون 43

13- فولهام 42

14- كريستال بالاس39

15- برينتفورد 35

16- إيفرتون 33

17- نوتنجهام فورست 26

18- لوتون تاون 23

19- بيرنلي 23

20- شيفيلد يونايتد 20