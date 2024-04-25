الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

دوامة غبار الشيطان تثير الرعب في المدينة المنورة

بوابة الوفد الإلكترونية

أظهر فيديو متداول مشهدا مفزعا في المدينة المنورة، قال نشطاء إنه لظاهرة طبيعية تسمى "دوامة غبار الشيطان" أو "شياطين الغبار".

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وتتشكل في الفيديو دوامة هوائية قوية من الغبار بشكل مفاجئ في أحد الطرقات، لترفع حاوية قمامة من مكانها وتسقطها على سيارة مركونة قرب عمود كهربائي.
وأثار المقطع الذي وثقته على ما يبدو كاميرا مراقبة في الشارع، مخاوف بعض النشطاء، فيما قال آخرون إنها ظاهرة عادية حدثت من قبل ولا تستمر لفترة طويلة.

https://twitter.com/saudiweathergr/status/1783020890189422612


وقال آخرون 
يا ساتر 
شاهد دوامة غبار الشيطان (Dust Devil) تتشكل وترفع حاوية وتسقطها على مركبة في #المدينة_المنورة
صاحب السيارة إيش مسوي في عمره
ولا شكله داعي عليه احد 
وتزامن ذلك مع تنبيه المركز الوطني للأرصاد في المملكة من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية 3 - 1 كم، على الحناكية والمهد ووادي الفرع وبدر.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ اليوم الخميس من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 11 مساء.
و"شياطين الغبار" ظاهرة مناخية ناتجة عن التسخين السطحي القوي للأرض، تكون بشكل عام أصغر وأقل كثافة من الإعصار، لكنها تشبهه في الشكل من حيث اعتمادها على عمود الهواء الدوار الصاعد.
وعادة ما تحدث تحت سماء صافية ورياح خفيفة، عندما تتمكن الأرض من تدفئة الهواء إلى درجات حرارة أعلى بكثير من درجات الحرارة فوق الأرض مباشرة، وتستمر لبضع دقائق فقط قبل أن تتبدد.

حسب ما نشرت روسيا اليوم.

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