عاجل.. تغير مفاجئ في حالة الطقس وانخفاض الحرارة وأمطار رعدية اعتبارًا من الغد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية الغربية معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، محذرة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة التي تُزيد من الإحساس بحرارة الجو.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت الهيئة، اعتبارًا من غد الجمعة هناك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء يصاحبها نشاط للرياح وسقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، وقد تصل لحد السيول يوم السبت المقبل.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية

وتابعت، هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالتالي:

القاهرة 36 20

الإسكندرية 24 16

بنها 35 15

كفر الشيخ 30 15

طنطا 34 18

دمياط 32 20

شرم الشيخ 36 25

السويس 34 20

الاسماعيلية 39 21

العريش 39 22

شبين الكوم 35 18

الفيوم 39 19

بني سويف 40 19

سوهاج 41 25