الخميس 25 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الحسابات الفلكية تكشف عن موعد غرة شهر ذي القعدة

شهر ذو القعدة
شهر ذو القعدة

تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر ذي القعدة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:23 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من شوال 1445 هجريًا الموافق 2024/5/8 (يوم الرؤية).

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ويبقى الهلال الجديد لمدة 31 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 38 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32 - 40 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (8 - 48 دقيقة).
وأشارت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أنه بذلك تكون غرة شهر ذو القعدة 1445 هجريا فلكيًا يوم الخميس 2024/5/9 ميلاديًا.

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