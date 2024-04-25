محمية الإمام تركي بن عبدالله تعتمد الضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة البشرية

اعتمد مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية فى السعودية عدداً من الضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة البشرية داخل النطاق الجغرافي للمحمية.



وتتضمن الضوابط المنظمة الصادرة عن الهيئة ضوابط تنظيم تربية النحل، وضوابط تنظيم عملية الدخول والعبور، وضوابط تنظيم الرعي، وضوابط تنظيم الصيد المستدام، وضوابط تنظيم أنشطة الزيارة والتخييم والتنزه.

وتهدف الهيئة من خلال اعتماد هذه الضوابط إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية والحياة الفطرية والنباتية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اتساقاً مع المستهدفات الوطنية لمبادرة السعودية خضراء والأهداف طويلة الأجل لمجلس المحميات الملكية.

وجاء اعتماد وإقرار هذه الضوابط بعد أخذ المرئيات والملاحظات حيالها ونشرها عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ كما يمكن استخراج التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة بتلك الضوابط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية .

محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية

محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، هي محمية ملكية طبيعة في المملكة العربية السعودية تحت إشراف الديوان الملكي، تقع المحمية في الجهة الشمالية الشرقية من المملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحتها 91,500 كيلومتر مربع، يتواجد في المحمية طائر الحبارى إلا أنه نادر، أما الغطاء النباتي فهو يمتاز بوجود أكثر من 120 نوع من النباتات أهمها أشجار الطلح والسدر، والشجيرات الأخرى مثل العوسج والعرفج والرمث.

صدر أمر ملكي بإنشاء «مجلس للمحميات الملكية» في الديوان الملكي، وتحدد المحميات الملكية، وإزالة أسوارها أو الحواجز لكونها ملكاً عاماً للوطن، وأتى من ضمن الأمر ضم محمية التيسية إلى المحميات الملكية وإعادة تسميتها، وعُيّن الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا لمجلس إدارتها.

