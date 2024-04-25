سعر صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الخميس

أسعار صرف الدولار الأمريكي .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملة الخضراء



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم الخميس وفق آخر تحديثات البنوك:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الاهلي المصري نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصر نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك المصرف المتحد نحو 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع

قرارات البنك المركزي

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6 % مرة واحدة على الإيداع والإقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضلًا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.