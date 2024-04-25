ملك مصر السابق يزور مقهى فاروق بالإسكندرية

تجول ملك مصر السابق فؤاد الثاني آخر ملوك الأسرة العلوية في مصر "أسرة محمد علي"، ونجله الأمير أحمد فؤاد وعدد من أفراد أسرته، في منطقة بحري بالإسكندرية وعلى الكورنيش.



وجلس الملك فؤاد، على خطى والده الملك فاروق، في مقهى فاروق الشهير ببحري حيث كان يُستقبل الملك فاروق وحاشيته عند نزوله في قصر رأس التين.

وجلس ملك مصر السابق وسط رواد المقهى واستقبله أصحاب المقهى وقدموا شرحًا لصور فاروق داخل المقهى وسبب تسميتها، كما قاموا بإهدائه درع شكر له.

فؤاد الثاني أبدى سعادته بتخصيص ركن بالمقهى باسمه، مشيدا بأنه مازال هناك من يتذكره ويتذكر الأسرة العلوية التي حكمت مصر لسنوات.

كما أدى الملك فؤاد وأسرته زيارة لقصر رأس التين ببحري وتناول وجبة الغداء بالمكان بعد جولة استعاد خلالها ذكرياته وذكريات العائلة المالكة.

وزار فؤاد الثاني أيضا قصر المنتزه ومنطقة حدائق المنتزه والتقط صورا التذكارية وتحدث عن ذكرياته فيه وعن التغيير في المنطقة، كما قام بزيارة لمكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يزور الملك فؤاد الثاني استاد الإسكندرية يوم الخميس ويقوم بجولة في المقصورة الملكية والمكتب الملكي ومنطقة افتتاح الملعب الذي توجد فيه اللوحة الرخامية ومقتنيات ملكية أخرى.