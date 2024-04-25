مديرية الطب البيطري بالبحيرة تستعد لإستقبال عيد الربيع

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم مدير المديرية ،الإنتهاء من الإستعداد لاستقبال عيد الربيع ، حيث وجه بإستمرار تواجد فريق غرفة العمليات بالمديرية طوال أيام الأعياد لتلقي اي شكوى او بلاغات عن اي حالة اشتباه بأمراض وبائية او معدية او مخالفات خاصه باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق وذلك للعمل على اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حسب كل حالة علما بأنه يوجد بالادارات البيطرية بالمراكز نوباتيجيات تعمل على مدار اليوم وعلى اتصال وتنسيق دائم بغرفه عمليات المديرية.

- إستمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يومياً وتواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد.

- التأكد من صلاحية الأختام بالمجازر والعمل علي اصلاح اي أعطال بها فورا بلجنة حسب التعليمات مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض مايستهلك من مخازن المديرية.

- قيام مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصه (التموين - مباحث التموين - الشرطة) في مراقبه الاسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحيه اللحوم المعروضه بها ومواجهة ذبح الاناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- التنبيه على مديري الإدارات البيطرية كل بدائرة مركزه بالإشراف على جميع الأعمال بصفة شخصية.

- قيام لجان تفتيش ومتابعة مشتركة بالمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توفر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

- تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة مع متابعة كافة الأعمال الأخرى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، على إستعداد المحافظة بكافه قطاعاتها لاستقبال أعياد الأخوة الأقباط وأعياد الربيع حيث تم وضع خطة مكثفة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوحدات المحلية و المديريات الخدمية بنطاق المحافظة لضمان توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين.

وشددت نائب محافظ البحيرة ، علي ضرورة تكثيف الحملات التموينية ، علي جميع أسواق ومخابز قري ومدن محافظة البحيرة ، لضبط السلع الغي صالحة للإستهلاك الآدمي ،و المنتهية الصلاحية ، وكذلك ضمان وصول الدعم إلي مستحقية ،ومنع السوق السوداء .