عاجل :تفاصيل مصرع طفل داخل حمام سباحه بلانه باسوان

لقى طفل مصرعه داخل حمام سباحة بنادى بلانة بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مأمور مركز شرطة بلانه إخطاراً يفيد بمصرع طفل غرقاً فى حمام سباحة داخل نادى بلانه بمركز نصر النوبة ويدعي "حسين عبدالواهاب" 11عام،والده بالمعاش ومن اهالي قريه بلانه رابع مركز نصر النوبه ، وعلى الفور تم نقل الطفل إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لعمل التحريات اللازمة، وتبين أن الطفل لقى مصرعه غرقاً داخل حمام السباحه بنادى بلانة وهو يبلغ من العمر 11 عام فى الصف السادس الابتدائي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.