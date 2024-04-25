هند صبري جريئة بالأحمر الألماس

خضعت النجمة هند صبري لجلسة تصوير جديدة لتخطف الاضواء نحو إطلالتها وتتصدر اهتمام المعنيين بالموضة.

وبدت هند صبري بإطلالة ساحرة، تعكس جرأة شخصيتها المتمرده المحبه لكل ما هو قوي ويدعم المرأة بشكل أو بأخر، حيث ارتدت جمبسوت جذاب التصميم مجسم عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي صمم من قماش الكريب بلون الأحمر الصارخ، فيما انتعلت صندلا بكعب عال مرصع بحبات الخرز.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ذيل حصان لتستمد القوة والصمود من طول خصلاتها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزا على الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية ورسمة الكحل في العينين مع الايلاينر لتعكس جمالهما ولون الكشمير في الشفاه.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس لما اضاف لها لمسة انوثية ساحرة وجذابة على طريقة عارضات الأزياء.

هند صبري

ولدت في ولاية قبلي في تونس، وعرفت منذ مشاركتها في فيلمين سينمائيين هما موسم الرجال وصمت القصور للمخرجة مفيدة التلاتلي. ولفتت نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم مذكرات مراهقة 2001، والذي يحكي قصة فتاة مراهقة مصرية من خلال مذكراتها، وهذا الدور هو الذي أعطاها شهرة واسعة في العالم العربي، ومن ثم لمع اسمها بتعدد مشاركاتها حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات في السينما المصرية.

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها مواطن ومخبر وحرامي للمخرج داود عبد السيد وهو الفيلم الذي كررت فيه تقديم المشاهد المثيرة، وهو ما كاد يحصرها لاحقًا في هذه النوعية من الأدوار، لولا تداركها الأمر في أفلام لاحقة ومن بينها الفيلم عايز حقي، إزاي البنات تحبك وفيلم أحلى الأوقات. نالت عام 2004 جائزة أحسن ممثلة من المركز الكاثوليكي المصري، عن دورها في فيلم أحلى الأوقات. شاركت في نوفمبر 2007 في مهرجان دمشق السينمائي الدولي كعضوة في لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الطويلة.[1]

الممثلة «هند صبري» حاصلة على درجة ماجستير في حقوق الملكية الفكرية، وهي مرسمة منذ فيفري/شباط 2007 في جدول المحاماة بتونس. وفي عام 2019 اختيرت عضوة للجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي العالمي في دورته الـ 76، وهي أول سيدة عربية تنضم للجنة.

كانت مخطوبة للفنان السوري باسل خياط لكنهما أنفصلا بعد سنتين ونصف.[4] لاحقا تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف.

• 89 ضمن «أقوى 100 امرأة عربية 2013»، أريبيان بزنس[5]

• سفيرة للنوايا الحسنة «برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة» 2010-2023.