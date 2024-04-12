تشديدات على منع الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إتباع الإجراءات اللازمة لمنع الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

ونبه وزير التربية والتعليم بمنع دخول الطلاب بأجهزة محمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وتحذيرهم بشدة من خطورة حيازة المحمول داخل اللجنة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن حيازة المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تؤدى إلى حرمان الطالب من امتحان المادة التي يؤدى فيها الامتحان.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ومواجهة أي أعمال غش.

ووجه وزير التربية والتعليم بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 داخل اللجان الامتحانية.

ووجه وزير التربية والتعليم بمواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم بالتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول، وسماعات، وساعات سمارت أو الكترونية أو أية أوراق دراسية".

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.

ونبه وزير التربية والتعليم على مديري المديريات التعليمية باتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم بتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية لمنع تداول الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء انعقاد اللجان.

ونبه وزير التربية والتعليم باستخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديد موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024.

