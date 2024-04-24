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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تنشر مشاهد للأسير هيرشي بولين يوم 7 أكتوبر ويوجه رسالة لحكومته

الاسير هيرش بولين
الاسير هيرش بولين

نشرت المقاومة الفلسطينية فيديو يوثق لحظة أسر عناصر  كتائب القسـام للصهيوني "هيرش بولين" يوم 7 أكتوبر.
واعادت نشر فيديو جديد له وهو يوجه رسالة لحكومته التي اهملته وباقى الأسرة الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية. 
 

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له :دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:40 من بعد ظهر يوم الأربعاء 24-04-‌‏2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

كما تم استهدفت المقاومة الفلسطينية مبنى في موقع سديروت، وانتقلت فرق نجمة داوود الحمراء إلى أماكن سقوط الصواريخ .

واكدت قناة 12 العبرية،  أن  صاروخ أُطلق من قطاع غزة على مبنى في سديروت ووقوع أضرار.

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