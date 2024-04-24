خبير سياسات دولية يكشف المتسبب في إقرار أمريكا مساعدات لإسرائيل.. فيديو

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إنّ اللوبي الإسرائيلي ما زال نافذا وضاغطا على الإدارة الأمريكية، حيث جرى إقرار حزمة مساعدات جديدة لإسرائيل، كما قدمت واشنطن حزمة مساعدات للفلسطينيين حفظا لماء الوجه.

وأضاف "سنجر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاد الحق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مشهد الحرب على غزة مرتبك داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قرب حلول موعد الانتخابات الرئاسية.

وتابع: "الأهم هو وقف إعطاء دولة الاحتلال كل السلاح الأمريكي الذي يهدد حياة المدنيين بعدما قاربنا على 35 ألف شهيد، 80% منهم نساء وأطفال، وهذا الأمر عار".

وواصل: "إذا نظرنا إلى السياسات الدولية في القارة الأوروبية تكون فرنسا من الدول المحترمة والمهمة في ربط سياساتها الخارجية مع السياسة الخارجية المصرية، ويعتبر التنسيق بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون نموذج مهم".

تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، معلقا: "يوم عظيم للسلام العالمي"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقال "بايدن" إن على إسرائيل ضمان إيصال المساعدات لقطاع غزة، لافتا أن القانون يقدم مساعدات كبيرة للمدنيين بغزة بقيمة مليار دولار، كما أن المساعدات ستساهم في تجديد منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة سترسل مساعدات لأوكرانيا تتضمن أنظمة دفاع جوي وقذائف مدفعية، لافتا أن شحن المساعدات سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتابع: "سنتحرك بشكل سريع لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وقانون المساعدات يحفظ أمننا ويجعل حلفاءنا أقوى".

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، تشمل تقديم دعم عسكري لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

وجاءت موافقة مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بعد أن أقر مجلس النواب تشريع المساعدات الخارجية يوم السبت.

وشملت حزمة المساعدات الخارجية 26.4 مليار دولار من الدعم العسكري لإسرائيل ومساعدات إنسانية لغزة.

وتشمل هذه المساعدات 61 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنه يمكن البدء في تسليمها إلى الدولة التي مزقتها الحرب مع روسيا "في غضون أيام".