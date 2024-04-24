ممثل حماس في لبنان للسفير الروسي: إسرائيل لم تحقق أيًا من أهدافها بغزة

شدد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، خلال لقائه السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، على أن إسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها في غزة، مؤكدا ثبات موقف حماس خلال المفاوضات.

وقالت حماس في لبنان، في بيان لها، إن عبد الهادي زار على رأس وفد اليوم الأربعاء، السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف في مقر السفارة ببيروت، بحضور نائبه مكسيم رومانوف، حيث ثمن دور روسيا في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته في المحافل الدولية.

الاحتلال لم يحقق أي هدف من أهدافه

واستعرض ممثل الحركة "مستجدات معركة "طوفان الأقصى" والعدوان الصهيوني على غزة"، مشيرا إلى أن "الاحتلال لم يحقق أي هدف من أهدافه، على الرغم من مرور 200 يوم، استخدم خلالها كل إمكاناته العسكرية والاستخباراتية"، مضيفا أن "الاحتلال يخوض حرب إبادة دون أي أفق ونتيجة سوى التدمير والمجازر بحق المدنيين من أبناء شعبنا الصابر".

وشدد عبد الهادي على أن "صمود شعبنا الأسطوري وبسالة المقاومة، هي من أفشلت مخططات الاحتلال في تحقيق إنجازات لصالحه"، مؤكدا أن "المقاومة ما زالت ثابتة على مواقفها خلال المفاوضات، بأنه لا تنازل عن وقف العدوان والانسحاب وتكثيف إدخال المساعدات وضمانات بفك الحصار وإعادة الإعمار، وصفقة تبادل مشرّفة للأسرى".

ضرورة إنهاء الحرب المدمرة على قطاع غزة

من جهته، دعا السفير الروسي، وفق البيان، إلى ضرورة إنهاء الحرب المدمرة على قطاع غزة، ووقف إطلاق النار بشكل فوري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري.