وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد استهل الوزير، الاجتماع بالإشارة إلى بعض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري منذ بداية العام الجاري من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة إليه، مثمناً على جهود القطاع الخاص التي يقوم بها لدفع مزيد من الحركة في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية.

وأشار إلى أن الربع الأول من العام الجاري قد شهد نمواً إيجابياً في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة من 3 % – 4% عن الربع الأول من عام 2023 والذي كان عاماً قياسياً بالنسبة للسياحة في مصر، معرباً عن تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة تحقيق المزيد من النمو.

كما تحدث الوزير عن الإصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار، وما يتم لتعظيم وزيادة حجم إيرادات المجلس بما يساهم في زيادة قدرته على القيام بدوره كمؤسسة علمية ومالك ومشغل للآثار ونحو تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على الحفاظ عليها وتحسين التجربة السياحية للزائرين والسائحين بها والذي يعد أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

وأوضح أحمد عيسى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التطوير في التجربة السياحية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف منها منطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة سقارة الأثرية، وقلعة صلاح الدين الأيوبي وغيرها من المواقع الأثرية في إطار منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break.

وحرص الوزير، على الترحيب بالدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في أول مشاركة له في اجتماع مجلس الإدارة، وتعريف السادة أعضاء المجلس به وبأبرز ملامح السيرة الذاتية له.

وقد تطرق الاجتماع لمناقشة سياسات وآليات تحفيز الطيران في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر بما يساهم في زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى عرض النتائج التي حققها البرنامج خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024، وخاصة في ظل المتغيرات والأحداث المختلفة على الساحة الإقليمية والعالمية، حيث نجح في زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة للمقصد السياحي المصري.

كما تم استعراض نتائج باقة التحفيز الإضافية Booster Campaign التي أعلنت الوزارة عن تقديمها لشركات الطيران، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي، نظراً لزيادة المخاطر التشغيلية لرحلات الطيران الموجهة إلى مصر بسبب الأحداث الجيوسياسية الجارية بالمنطقة.

وتم بحث المقترح المُقدم لمد برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة ومن المقرر أن ينتهي العمل به شهر أبريل الجاري مع إجراء بعض التعديلات عليه، حيث تم الموافقة على هذا المقترح، على أن يتم عرضه على مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.

وقد شهد الاجتماع، مناقشات والتأكيد على استمرار الوزارة في السياسة التسويقية والترويجية الحالية التي تنتهجها من خلال إعادة توجيهها للتركيز بصورة أكبر على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات طيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك، وذلك تعميقاً لهذه السياسة وزيادة كفاءتها وفعاليتها بعد أن أثبتت نجاحها خلال الفترة المقبلة.

وتم مناقشة والموافقة على تعديل بعض بنود ضوابط الحملات الترويجية المشتركة التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع شركاء المهنة الدوليين منها إضافة بعض الفئات الأخرى من الشركاء المهنيين منها سلاسل التوزيع المباشرة للجمهور، وشركات السياحة الافتراضية OTA، وسلاسل الفنادق الدولية، وشبكات الوكلاء السياحيين التقليديين، ومواقع الحجز الإلكترونية.

وتم أيضاً، مناقشة والموافقة على تنفيذ العرض المقدم من المذيع الأمريكي الشهير بيتر جرينبرج المذيع بشبكة CBA News وشبكة PBS الأمريكية والذي يعد من أشهر مقدمي البرامج السياحية الأكثر انتشاراً ويتابعه ملايين المشاهدين، لتصوير حلقة لمدة ساعة كاملة عن مصر تحت عنوان " Hidden Egypt مصر الخفية" لإلقاء الضوء على بعض الأماكن السياحية الغير معروفة أو التي قد لا يعرفها السائحون، ليتم إذاعتها في فقرة الكنوز الخفية Hidden Gems ببرنامجه على قناة PBS في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك على Amazon Prime و Apple TV .

وقد تم خلال الاجتماع، مناقشة واعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022/2023.

