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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

معهد كونفوشيوس عين شمس ينظم المسابقة الدولية التمهيدية لجسر اللغة الصينية

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

نظم معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس المسابقة الدولية التمهيدية لجسر اللغة الصينية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والسفير لياو لي تشيانغ سفير الصين بالقاهرة. 

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جاء ذلك تحت إشراف المستشار الوزير لو تشون شنغ مدير المكتب التعليمي بالسفارة الصينية والأستاذ الدكتور ناصر عبدالعال مدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وخوانغ لو يانغ المدير الصيني للمعهد.

26 متسابقا في المسابقة الدولية التمهيدية لجسر اللغة الصينية

أقيمت المسابقة الدولية التمهيدية لجسر اللغة الصينية بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس يوم الإثنين الموافق ٢٢ أبريل، بمشاركة ٢٦ متسابق من الجامعات المصرية والخاصة ومعاهد كونفوشيوس في مصر. 

وشارك فى المسابقة الدولية التمهيدية لجسر اللغة الصينية جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان وبنها والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر والجامعة المصرية الصينية ومصر للعلوم والتكنولوجيا و ٦ أكتوبر والأهرام الكندية وبدر والجامعة البريطانية والمعهد العالي للغات والترجمة .

وبدأت المسابقة الدولية التمهيدية لجسر اللغة الصينية بالامتحان التحريري للمستوى السادس في اللغة الصينية بقاعات كلية الألسن ثم قدم كل متسابق عرض لغوي وثقافي وفني وامتحان شفوي على مسرح قاعة المؤتمرات بالجامعة . 

واستقرت لجنة التحكيم المكونة من ستة محكمين صينيين على تصعيد المتسابقين الفائزين للمسابقة النهائية المزمع تنظيمها بأحد الفنادق الكبرى بمدينة القاهرة يوم 12 مايو المقبل. 

شهد الحفل رؤساء أقسام اللغة الصينية ولفيف من الأساتذة المتخصصين في الدراسات اللغوية الصينية والطلاب من الجامعات المصرية وتم تغطية الحدث إعلاميا من خلال وسائل الإعلام الصينية . 

وتم تنظيم المسابقة الدولية التمهيدية لجسر اللغة الصينية بالتعاون مع المكتب التعليمي والعلمي بالسفارة الصينية.

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